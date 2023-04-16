«الموافي» أقدم بائع فسيخ في «بيلا»: ورثت الصنعة أبا عن جد

أكثر من 60 عاماً قضاها فى بيع الفسيخ، ورث المهنة عن أجداده ووالده أحد أكبر الفسخانية، فأصبح أحد أشهر بائعى الفسيخ فى محافظة كفر الشيخ.

سعد الموافى، 69 عاماً، أقدم بائع فسيخ فى مدينة بيلا، بكفر الشيخ، تخطت خبرة الأسرة فى صناعته الـ109 سنوات، حتى إنه يتردّد عليه عشرات المشاهير للشراء منه، فضلاً عن إرسال الفسيخ بالطلب إلى بعض الدول العربية والأوروبية.

سعد: كنت بانزل مع والدى وأنا عندى 9 سنين

«فتّحت عينى على الدنيا لقيت والدى صاحب محل فسيخ كبير فى بيلا المشهورة بصناعته من مئات السنين، وبدأت أتعلم فنون الصنعة وكنت بانزل مع والدى وأنا عندى 9 سنين، ودايماً كنت حريص إنى أتعلم كار والدى وجدودى علشان يفضل اسمنا موجود وسيرتنا حلوة دايماً»، بهذه الكلمات بدأ سعد الموافى حديثه لـ«الوطن». وأضاف: «فاكر إنى بعت كيلو الفسيخ بـ12 جنيه، والأسعار دلوقتى بتبدأ من أول 140 لحد 240 للكيلو الواحد، وفيه إقبال كبير على الشراء، وفسيخ بيلا معروف من زمان، وله زبونه، وإحنا لنا زبونا من سنين طويلة، والسمعة والسيرة هما اللى باقيين».

سر الصنعة فى جودة السمك

شرح «الموافى» خطوات صناعة الفسيخ، قائلاً: «من أسهل الصناعات ومش بياخد وقت، وسر الصنعة فى جودة السمك، لازم يكون السمك البورى اللى هيتملح سمك مزارع وتربة طينية مش رملية، وبعد كده لازم السمك يتنضف كويس بالميه حوالى 3 مرات، منها مرة غسل السمكة من ناحية الراس، وفى كل مرة تتم تصفية السمك من الميه علشان يكون جاهز، وبعد كده نحط الملح فى الصندوق المخصّص للتمليح، وبيكون الملح الخشن بطبقات، ونحط السمك لحد ما يمتلئ البرميل الخشبى، وبعد كده بنحط طبقة سميكة من الملح فوق السمك، وبنجيب قطعة بلاستيك كبيرة، اسمها المنديل، علشان نكمر السمكة، وبنربط بيها الصندوق كويس، علشان مايدخلش هوا، ونسيبه 20 يوم، أو لحد ما يستوى».

مشاهير كثيرون تردّدوا على محل «الموافى» لشراء الفسيخ: «لى زباين كتير من المشاهير، كان منهم الشيخ أبوالعينين شعيشع نقيب قراء مصر، وكان بيهادى بيه حبايبه، وكمان نجوم كتير فى عالم الفن والرياضة، ولحد دلوقتى ناس كتير منهم متعودين ياخدوا الفسيخ من عندى وبيوصل لهم لأى مكان فى مصر، والفسيخ بتاعتنا وصل بعض الدول العربية والأوروبية».