رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ يهنئ المحفظ المثالي في مسابقة القرآن الكريم

هنأ جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن قرية إبشان التابعة لمركز بيلا، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي في الفرع الثامن من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، وذلك عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية ليلة القدر.

«ساطور»: القرآن الكريم هو النص المعجزة

وأشاد «ساطور» بالمجهود الذي بذله الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، ابن مركز بيلا، للفوز بهذا اللقب، مؤكداً أن القرآن الكريم هو النص المعجزة الذي يجب أن يحافظ الجميع على حفظه وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، متوجهاً بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم.

تكريم المحفظ المثالي من مركز ومدينة بيلا

وأوضح «ساطور»، أنه سبق وتم تكريم الدكتور مصطفى محمد مصطفى عبد الله، الحاصل على جائزة المحفظ المثالي في الفرع الثامن من المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم، بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، في شهر فبراير الماضي، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، احتفالية وزارة الأوقاف بـ«ليلة القدر»، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.