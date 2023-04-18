الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو.. مي عز الدين تحاول التخفيف عن طه القماش

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو محاولة من راوية، التي تجسد دورها الفنانة مي عز الدين التخفيف عن طه القماش، ويجسد دوره الفنان أمير كرارة، وذلك بعد ما قام أحد الأشخاص المجهولين بتخريب دكانه الخاص به.

وتوالت أحداث الحلقة وفيها حاولت راوية التخفيف عن طه القماش فى هذه الكارثة التى حلت به وبالدكان الذى استثمر فيه جميع أمواله لشراء بضاعة من الأقمشة والملابس.

نجاح سوق الكانتو

يذكر أن مسلسل سوق الكانتو حقق نجاحًا واسعًا بين المسلسلات المنافسة في دراما رمضان خلال العام 2023، ويشارك في دور البطولة كل من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.

فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر عام 1920

يناقش مسلسل سوق الكانتو حقبة الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال عام 1920، وتدور أحداث المسلسل في أحد الأسواق الشهيرة في القاهرة لبيع ملابس البالة وهو سوق الكانتو ومن ثم تجمع أمير كرارة علاقة حب بينه وبين مي عز الدين، ويشاركهم في البطولة كل من فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.