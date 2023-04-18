أمير كرارة يحلق شعر شريف إدريس بعد انتهاء تصوير مسلسل سوق الكانتو (فيديو)

في مشهد طريف، احتفل الفنان أمير كرارة بانتهاء تصوير مسلسل «سوق الكانتو» في الساعات الأولى من صباح اليوم، والذي يُشارك به في موسم دراما رمضان 2023، على طريقته الخاص، حيث حلق شعر زميله في العمل الفنان شريف إدريس.

وظهر أمير كرارة، في مقطع الفيديو الذي نشره شريف إدريس عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، وهو يحلق شعره بشكلٍ احترافي وباندماجٍ شديد، وعلق شريف على الفيديو: «أول ما خلصنا دخلت أسلم عليه قالي أقعد، قعدت، أنا حلقت حلاقة العيد».

وأضاف شريف إدريس، قائلًا: «أبو سليم اللي إيده تتلف في حرير والله العظيم اتفاجئت.. تسلم إيدك يا أبو سليم»، متابعًا «أحلي شكرًا من قلبي ليك يا محترم.. مفيش أي كلام يديك حقك».

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين.