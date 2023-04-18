مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26.. فتحي عبدالوهاب يتعرض للنصب بسبب لقب «بك»

شهدت الحلقة 26 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، الذي يعرض على قناة DMC أحداثا مشوقة ومثيرة، إذ اكتشف رشاد أنه تعرض للنصب من رجل وعده بأنه سيجعله يحصل على لقب بك، وطلب من رجاله البحث عنه، وفي مشهد آخر بكى بسبب خسارته وتعرضه للنصب.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 26

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الثلاثاء الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعد استقبال والدة صالح لابنها بعد غياب طويل، وتعبيرها عن فرحتها بعودته من جديد، كما يقابل عائشة أخته.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني، ومها نصار، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس، وعدد آخر من الفنانين.