«سوق الكانتو» الحلقة 27.. طه القماش يخسر كل أمواله

شهدت الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو أحداثا مثيرة، بعدما تفاجأ أمير كرارة الذي يؤدي دور «طه القماش» بشخص مجهول قام بتخريب الدكان الخاص به.

وتوالت أحداث المسلسل المثيرة، فقد صدم طه القماش بعد خسارة كل أمواله في سوق الكانتو بعد تعرض دكانه للسرقة والنهب والتخريب وأفسد جميع البضاعة التي يعمل بها من الأقمشة والملابس.

وحاولت «راوية» مي عز الدين التخفيف عن طه القماش في هذه الكارثة التي حلت به وبالدكان الذي استثمر فيه جميع أمواله لشراء بضاعة من الأقمشة والملابس.

إلا أن غضب طه القماش في هذا المشهد من مسلسل سوق الكانتو، وأخذ يفكر في الشخص الذي قام بهذا التخريب في دكانه وأمواله.

نجاح سوق الكانتو

يذكر أن مسلسل سوق الكانتو حقق نجاحًا واسعًا بين المسلسلات المنافسة في دراما رمضان خلال العام 2023، وتشارك في دور البطولة كل من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.

فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر عام 1920

يناقش مسلسل سوق الكانتو حقبة الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال عام 1920، وتدور أحداث المسلسل في أحد الأسواق الشهيرة في القاهرة لبيع ملابس البالة وهو سوق الكانتو ومن ثم تجمع أمير كرارة علاقة حب بينه وبين مي عز الدين، ويشاركهم في البطولة كل من فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.