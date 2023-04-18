الحلقة 27 من مسلسل سوق الكانتو.. طه القماش يسعى لمعرفة من حرق له محله

شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل سوق الكانتو محاولة صالح الوصول إلى طه القماش، والذي يلعب دوره الفنان أمير كرارة وعبدالمقصود خضر لمعرفة من هو، حتى يلتقي بأحد الرجال في أسيوط ليساعده في أيجاد ما يريده.

وخلال مجريات الحلقة الـ27 قبض المفتش على جابر بمساعدة طه القماش، حتى توعده جابر بالانتقام منه جرّاء ما فعل، بينما شكره المفتش على جهوده معه، وذهبت راوية حتى تأخذ ورقة التنازل التي وقعتها جدتها، بينما نفي الموظف الأمر وأكد لها أنه لم يجد الورقة.

نجاح سوق الكانتو

يذكر أنّ مسلسل سوق الكانتو حقق نجاحًا واسعًا بين المسلسلات المنافسة في دراما رمضان خلال العام 2023، وتشارك في دور البطولة كل من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.

فترة الاحتلال الإنجليزي على مصر عام 1920

يناقش مسلسل سوق الكانتو حقبة الاحتلال الإنجليزي على مصر خلال عام 1920، وتدور أحداث المسلسل في أحد الأسواق الشهيرة في القاهرة لبيع ملابس البالة وهو سوق الكانتو ومن ثم تجمع أمير كرارة علاقة حب بينه وبين مي عز الدين، ويشاركهم في البطولة كل من فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.