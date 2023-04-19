مدير طرق الإسماعيلية: حديقة الخالدين ستتحول لأول منتجع بقلب المدينة

قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية، إن حديقة الخالدين في المدينة، ستتحول إلى أول منتجع بقلب المدينة بعد البدء في أعمال تطويرها خلال الفترة الحالية.

وأضاف مدير طرق الإسماعيلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير تشمل إقامة عدد من المحال التجارية بأسوار الحديقة بالكامل، سيتم الانتفاع بها بنظام الإيجار فقط، دون بيع أي منها بحسب توجيهات محافظ الإسماعيلية.

وتابع: «سيتم تأجير المحال التجارية في مزاد علني، للاستفادة من 17 ألف متر إجمالي المسطح المقام عليه الحديقة، بمنطقة الخامسة بقلب مدينة الإسماعيلية».

تقسيم الحديقة لتتضمن أنشطة رياضية وثقافية

قال المهندس أحمد الشيمي، إن الحديقة سيتم تقسيمها داخليا لتتضمن أماكن للأنشطة الترفيهية والأنشطة الرياضية، على رأسها ملاعب «الباتيناج»، وهي إحدى الألعاب التي انتشرت بشكل كبير في الجمهورية خلال الفترة الماضية، مضيفا: «سيتم إنشاء أيضا ملعب للكرة الخماسية، وبرجولات بطول الحديقة، مخصصة للأسر، مع زيادة المساحات الخضراء المزروعة، وعمل نظام ري لها للحفاظ عليها».

وأوضح أن أشجار الزينة الصالحة للزراعة مرة أخرى تم اقتلاعها وزراعتها في أماكن مخصصة لها، لحين الانتهاء من أعمال التطوير وزراعتها مرة أخرى.

وتابع: «أعمدة الإنارة الصالحة أيضا جار تجهيزها وصيانتها لإعادة استخدامها مرة أخرى بشكل يليق بحديقة الخالدين في شكلها الجديد»، مشيرا إلى أن الهدف من تطوير الحديقة، أن تكون نموذج ضمن الحدائق الموجودة في الجمهورية.