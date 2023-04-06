تفاصيل تطوير حديقة «الخالدين» في الإسماعيلية.. خدمات ترفيهية وملاعب

وافق اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على تطوير حديقة الخالدين في المنطقة الخامسة، وهي إحدى أكبر الحدائق المهملة في المحافظة منذ سنوات.

وقال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية، إن محافظ الإسماعيلية صدق على تطوير حديقة الخالدين لتصبح أرقى موقع ترفيهي وخدمي في الإقليم، وذلك بتصميم من أكبر المكاتب الاستشارية في هذا المجال.

إهمال الحديقة منذ سنوات

وأغلقت الحديقة في الإسماعيلية أبوابها منذ مايقرب من 8 سنوات بعد إهمال المسطحات الخضراء والمباني ودورات المياه بها، ما جعل أهالي المنطقة يهجرونها.

وشكى عدد من أهالي المنطقة الخامسة من عدم إضاءة أنوار الحديقة ليلاً، ما تسبب في تحولها ليلا إلى مرتع للصوص ومدمني المواد المخدرة.

ملاعب جديدة ومسطحات خضراء

وقال مدير مديرية الطرق في الإسماعيلية، إن تطوير الحديقة سيتضمن إنشاء مسطحات خصراء جديدة، وأماكن ترفيهية للمواطنين، وأخرى مخصصة للجلوس.

واضاف أن أعمال التطوير سيتم البدء فيها خلال أيام قليلة، مشيرا إلى أن المحافظة راعت الجانب الرياضي في إنشاء الحديقة وسيتم تطوير ملعب خماسي لكرة القدم بمواصفات حديثة تواكب أحدث الملاعب التي أنشئت مؤخرا.