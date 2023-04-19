استئناف تصوير فيلم راست لـ أليك بالدوين بعد توقف عامين غدا

أعلنت وسائل إعلام، أن فيلم راست من بطولة أليك بالدوين، سيستأنف تصويره، غدا الخميس، في «يلوستون رانش» في بولاية مونتانا الأمريكية، بعد إيقاف التصوير لنحو عامين على خلفية مصرع المصورة جالينا هتشينز بالخطأ.

وفي أكتوبر 2021، شهد فيلم راست حادثة إطلاق نار عرضي على يد الممثل والمنتج أليك بالدوين «64 عامًا».

وأطلق أليك بلدوين، خلال مشهد في راست بمزرعة في «سانتا في» ولاية نيو مكسيكو من مسدس، كان يستخدم لأغراض التصوير، ما أسفر عن مصرع المصورة جالينا هتشينز «42 عاما»، فيما أصيب المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

في 1 إبريل الجاري، حُكم على مساعد المخرج الأول لفيلم راست، ديف هولز «63 عاما» بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد اتفاق أقر بموجبه بالذنب بتهمة الإهمال في استخدام سلاح فتاك.

وكان هولز، سلم أليك بالدوين، في 21 أكتوبر 2021، سلاحاً كان يُفترض أن يكون محشواً برصاص خلبي، فيما استخدمه الممثل ما أدى إلى مقتل هاتشينز وإصابة سوزا.

وبعد إطلاق النار، قال أليك بالدوين إنه لم يضغط على الزناد، مضيفا إنه لم يكن يعلم أن المسدس به ذخيرة حية، وفقا لما ذكرته هيئة الإاذعة البريطانية «بي بي سي».

وفي وقت سابق، توصل أليك بالدوين، وشركة إنتاج فيلم راست إلى تسوية بشأن مبلغ لم يكشف عنه مع أسرة هاتشينز، على خلفية رفع ماثيو، زوج المصورة السينمائية، دعوى قضائية تتعلق بالقتل الخطأ.