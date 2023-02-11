أليك بالدوين يطالب بإسقاط تهمة «تعزيز السلاح» عنه: غير قانونية

قال محامو الممثل الأمريكي أليك بالدوين، إن المدعين العامين في نيو مكسيكو ارتكبوا خطأ قانونيًا أساسيًا، عندما وجهوا إليه تهمة «تعزيز السلاح»، والتي لم تكن سارية في وقت إطلاق النار في موقع تصوير فيلم «Rust»، والذى أدى إلى وفاة مصورة الفيلم هالينا هاتشينز.

وكتب فريق أليك بالدوين القانوني، بقيادة لوك نيكاس، «ارتكب المدعون خطأ قانونيًا أساسيًا بتوجيه الاتهام إلى السيد بالدوين بموجب نسخة من قانون تعزيز الأسلحة النارية لم تكن موجودة في تاريخ وقوع الحادث»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

فريق أليك بالدوين القانوني يطالبون بإسقاط التهمة

وأضاف الفريق القانوني «لا يمكن تطبيق هذا الإصدار من القانون على السلوك الذي حدث قبل سنة»، وطالبوا من القاضية ماري مارلو سومر، إسقاط تهمة باعتبارها انتهاكًا لبند الدستور بأثر رجعي.

توجيه تهمة القتل غير العمد لـ أليك بالدوين وهانا جوتيريز ريد

واُتهم «بالدوين» وصانعة الأسلحة في الفيلم هانا جوتيريز ريد، في 31 يناير بالقتل غير العمد لقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز التي قُتلت بالرصاص في أكتوبر 2021، وتبلغ عقوبة التهمة القصوى 18 شهرًا في السجن، كما وجهت المدعية القضائية الأولى ماري كارماك ألتويس والمدعي الخاص أندريا ريب تهمة تعزيز السلاح الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة خمس سنوات إضافية.

لكن هذه النسخة من القانون لم تدخل حيز التنفيذ حتى مايو 2022، أي بعد سبعة أشهر من وفاة «هاتشينز»، وتضاف تهمة «تعزيز السلاح» إلى تهمة ارتكاب جريمة أساسية، على سبيل المثال، إذا تم اتهام أحد الأشخاص بالاعتداء، وكان يستخدم سلاح خلال الاعتداء، سوف تزيد العقوبة المفروضة بسبب استخدام السلاح.