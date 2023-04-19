الحلقة الـ27 مسلسل ضرب نار.. مهرة تعترف لزيدان بلقائها الكومندا

بعدما انتهت الحلقة الـ26 من مسلسل ضرب نار بذهاب زيدان والذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري إلى جابر الكوماندا «أحمد العوضي» حتى حاول زيدان تهديد جابر، وطلب منه أن يبتعد عنه، جيث أنه سيطر على المزاد منه، كما وأدى ذلك للقبض على شقيقه بالدولارات المهربة، وأخبره أنه لن يترك حقه في مهرة، بعدما خطفها منه.

فقد بدات الحلقة الـ27 من مسلسل ضرب نار باعتراف مهرة لزوجها زيدان باللقاء الذي جمعها بزوجها السابق جابر عن طريق الصدفة، كما أنها قررت إخباره بالتفاصيل تقديرًا له، وذلك بعدما طلب منها جابر الانفصال عن زيدان.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.