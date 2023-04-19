الحلقة 27 من ضرب نار.. مهرة تسعى للانفصال عن زيدان

بدأت الحلقة الـ27 من مسلسل ضرب نار، باعتراف مهرة لزوجها زيدان، باللقاء الذي جمعها بزوجها السابق جابر عن طريق الصدفة، حتى ثار زيدان على مهرة خلال حديثه معها، وقرر حبسها بأحد المخابئ السرية، بعد أن علم بتواصلها مع الكوماندا، وتحذيره لها من غدر زيدان في المستقبل.

وأقنع أحمد العوضي مهرة بالانفصال عن زيدان، بعدما أقنعها زوجها السابق جابر الكوماندا، بأنه ليس له أمان، وأنه سينفصل عنها بعدما يحصل على كل ما جنته من أموال.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة أون فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

فريق العمل بمسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.