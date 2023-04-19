«البحوث الفلكية» يوضح اشتراطات رؤية هلال عيد الفطر المبارك غدا

يستطلع معهد البحوث لفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، غدًا الخميس، رؤية هلال شهر شوال 1444 هجريا، لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، حيث كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، أن الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، هو أول ايام عيد الفطر 2023، وأن الخميس 20 أبريل سيكون آخر أيام شهر رمضان وعدد أيامه 29 يومًا.

موعد عيد الفطر المبارك 2023

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي وفقاً لتقرير صادر عنه، عدد من الاشتراطات يتم مراعاتها أثناء استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1444 هجريا، لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، أبرزها أن تكون الرؤية في اتجاه الغرب وقت غروب الشمس يوم 29 من الشهر الهجري، بالإضافة إلى أن مواقع استطلاع رؤية الأهلة تكون بعيداً عن العمران وأعلى قمم الجبال والصحاري وبعيداً عن المصانع ومصافي البترول والإضاءة.

عيد الفطر المبارك 2023

وأوضح المعهد، ان استطلاع هلال شهر شوال يكون من خلال الاشتراك بين اللجان العلمية بالمعهد واللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية، وأن الرأي النهائي لتحديد موعد عيد الفطر المبارك 2023 يكون لدار الإفتاء المصرية.