شوارع سوهاج تشهد إقبالا كبيرا على الأسواق والمراكز التجارية قبيل عيد الفطر

تشهد شوارع محافظة سوهاج، إقبالا كبيرا على الأسواق والمراكز التجارية قبيل عيد الفطر المبارك، إذ يعتبر العيد فرصة للتبادل بالهدايا وتناول الأطعمة اللذيذة والتجمعات العائلية، وهو ما يحتاج إلى التسوق لشراء الملابس والهدايا والمواد الغذائية.

وشهدت سوهاج في الأيام الأخيرة، إقبالًا كبيرًا على الأسواق والمراكز التجارية، حيث يتوافد السكان من مختلف المناطق لشراء ما يحتاجونه للاحتفال بالعيد، وتزدحم الأسواق بالزبائن الذين يبحثون عن أفضل الصفقات والعروض.

موسم عيد الفطر

قال محمد خالد، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، صاحب محل اكسسورات وأحذية، إن عيد الفطر يمثل لنا موسم، حيث نشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والأهالي على المحلات، حيث تتوافد النساء بشكل خاص إلى مراكز التسوق لشراء الملابس والأحذية والمجوهرات والاكسسوارات، بينما يتجه الرجال إلى شراء الهدايا والمواد الغذائية.

الأسواق والمراكز التجارية

ويوضح «سامح حسين»، صاحب محل ملابس في القيسارية، بمدينة سوهاج، أن الأسواق والمراكز التجارية، بها زحامًا وتنافسًا شديدًا، بين الباعة والمحلات التجارية لجذب الزبائن، ما يؤدي إلى تقديم العروض والتخفيضات والهدايا المجانية.

ويشير «سيد علي»، يقيم بناحية مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وأحد المواطنين الذين يقومون بشراء الملابس والأحذية، إلى أن محافظة سوهاج، بها العديد من المشروعات والمحلات التي تتوفر بها جميع احتياجاتنا، حيث تعد من المحافظات المهمة في صعيد مصر، حيث يعيش فيها ما يزيد عن 5 ملايين نسمة، وهي معروفة بتنوع منتجاتها الزراعية والحرفية، ما يجعلها مكانًا مثاليًا للتسوق والحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

وتعكس هذه الحركة النشطة في الأسواق والمراكز التجارية في سوهاج حالة الحيوية والنشاط الذي تشهده المحافظة.