الإفتاء الأسترالي: السبت المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، في بيان، أن يوم السبت المقبل، هو أول أيام عيد الفطر في البلاد، نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية هلال شهر شوال مساء غد الخميس، وفقا لما ذكره مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر».

وفي 7 أبريل الجاري، قال مركز الفلك الدولي، في بيان، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس الموافق 20 أبريل، مضيفا في بيان، إن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من جميع قارة آسيا وأستراليا.

وأشار مركز الفلك الدولي، إلى أن رؤية هلال شهر شوال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة أفريقيا وأوروبا، مضيفا أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأمريكيتين.