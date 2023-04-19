حملات تموينية لتوفير السلع الاستراتيجية في عيد الفطر بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية مساء أمس الثلاثاء، عدة حملات تموينية على عدد من المراكز لمراقبة ومتابعة الأسعار، والتأكد من توافر الكميات اللازمة من السلع الاستراتيجية، خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الحملات تستهدف التأكد من أرصدة آمنة من السلع الأساسية والاستراتيجية، والتأكد من تاريخ صلاحية السلع في كل المنافذ والمحال التجارية.

حملة مكبرة في مدينة فايد

ووجه مركز ومدينة فايد في الإسماعيلية، حملة مكبرة برئاسة اللواء عمر الشافعي رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على منافذ بيع السلع الغذائية والأسواق على مستوى مركز ومدينة فايد، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال بيان للشبكة الوطنية، إنه جرى التأكد من توافر كل السلع الاستراتيجية، من سكر وزيت وأرز، بأسعار معلنة كما تم الاطلاع على فواتير السلع لدى المحلات وبالأسواق، والتنبيه على بعض المحال بوضع قائمة الأسعار قبل عيد الفطر المبارك.

حملة مكبرة في مركز القصاصين

ونفذ مركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية، حملة مكبرة مساء أمس على المحال ومعارض البيع، للتأكد من توافر كل المنتجات الغذائية، ومتابعة إعلان أسعارها.

وأكد المحاسب مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، أن الحملات مستمرة يوميا، لمتابعة عدم المخالفة في الأسعار، وتواجد المستلزمات والمواد الغذائية التي يحتاجها المواطن بشكل دائم.