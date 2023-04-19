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قناة الناس تذيع تلاوة للقارئ محمود عمر نصر من دولة البرازيل (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
10:01 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
القارئ محمود عمر نصر

القارئ محمود عمر نصر

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة للقارئ محمود عمر نصر من مدينة ساو باولو من دولة البرازيل تحت شعار «سفراء دولة التلاوة».

نقل شعائر الصلاة من مختلف الدول

وتنقل قناة الناس طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد وبرامجها الجديدة

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023 عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

 

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