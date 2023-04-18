رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

شيخ الأزهر عبر قناة الناس: فلسفة الدين الإسلامي تعظم قيم الأخلاق وفضائلها

كتب:

محمد أسامة رمضان
09:03 م | الثلاثاء 18 أبريل 2023
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن فلسفة الدين الإسلامي هي تعظيم قيم الأخلاق وفضائلها، وأنها تمثل الأصل الذي ترتبط به شرائع الدين.

الاستناد لقواعد الأخلاق

وأوضح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن أي تشريع من تشريعات الدين الإسلامي يستند في منبعه إلى قاعدة من قواعد الأخلاق.

وأضاف الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب» المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تدل على تجذر البُعد الخلقي وراء كل تشريع من تشريعات الإسلام، سواء تعلق هذا التشريع بالعبادات أو المعاملات أو غيرها.

الاشتباك بين الأخلاق والتشريع

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الإسلام لم يتوقف عند حدود المعاملات الإنسانية فقط.

اقرأ المزيد:

أمين الفتوى عبر قناة الناس: الحج والعمرة يسقطان الذنوب بشرط التوبة

المفتي عبر قناة الناس: إخراج زكاة الفطر من المال الأنسب في الفترة الحالية

علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ هاشم هيبة كان ملك المساحات في عالم التلاوة

علي جمعة عبر قناة الناس: الشيخ هاشم هيبة ذاب عشقا في صوت محمد رفعت
بقلم محمد أسامة رمضان