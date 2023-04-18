شيخ الأزهر عبر قناة الناس: فلسفة الدين الإسلامي تعظم قيم الأخلاق وفضائلها

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن فلسفة الدين الإسلامي هي تعظيم قيم الأخلاق وفضائلها، وأنها تمثل الأصل الذي ترتبط به شرائع الدين.

الاستناد لقواعد الأخلاق

وأوضح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن أي تشريع من تشريعات الدين الإسلامي يستند في منبعه إلى قاعدة من قواعد الأخلاق.

وأضاف الطيب، خلال برنامج «الإمام الطيب» المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من الأحاديث النبوية التي تدل على تجذر البُعد الخلقي وراء كل تشريع من تشريعات الإسلام، سواء تعلق هذا التشريع بالعبادات أو المعاملات أو غيرها.

الاشتباك بين الأخلاق والتشريع

وأشار شيخ الأزهر، إلى أن اشتباك البعد الخلقي بالبعد التشريعي في الإسلام لم يتوقف عند حدود المعاملات الإنسانية فقط.