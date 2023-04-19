نادية عمارة تفسر معنى اسم الله «المؤمن» في برنامجها على قناة الناس

قالت نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن اسم الله عز وجل «المؤمن»، من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم، وورد في القرآن مرة واحدة في قول الله تعالى بسورة الحشر: «هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ»، مشيرة إلى أن كلمة المؤمن من أصل كلمة «أمِنَ»، التي تدل في اللغة العربية على معاني متعددة ومتنوعة منها «الأمن» عكس كلمة «الخوف»، وأيضا كلمات الأمان والآمنة فضلا عن كلمة «الإيمان» التي تعني التصديق عكس التكذيب والكفر.

معاني اسم الله «المؤمن»

وأضافت «عمارة»، خلال برنامجها «قلوب عامرة»، المذاع عبر قناة الناس، أن كلمة «أمِنَ»، منها كلمة الأمانة عكس كلمة «الخيانة»، لافتة إلى أن اسم «المؤمن»، في حق الله تعالى له معنيان، الأول من كلمة الإيمان التي تعني التصديق، أما الثاني من كلمة الأمن، متابعة أن الله سبحانه وتعالى صدق نفسه وصدق غيره فجاء فعله مصداقًا لفعله وقوله وهو «الله المؤمن الذي جعل غيره آمناً».

أوجه الإيمان باسم المولى عز وجل

وأشارت الداعية الإسلامية، إلى أن أوجه الإيمان بـ الله عز وجل كثيرة ومتنوعة، فعلى سبيل المثال قال تعالى: «شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».