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دعاء خاشع بصوت مصطفى حسني عبر قناة الناس: اللهم جنبنا الغفلة (فيديو)

كتب:

هاجر عمر
09:40 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
الداعية الإسلامي مصطفى حسني

الداعية الإسلامي مصطفى حسني

عرضت قناة الناس دعاء خاشع بصوت الداعية الإسلامي مصطفى حسني، بعنوان «لعلها تكون ساعة استجابة.. دعاء خاشع للداعية مصطفى حسني»، وقال فيه مصطفى حسني  «يا سيدي وخالقي أوليتني نعمًا أبوح بشكرها، وكفيتني كل الأمور بأسرها، فلأشكرنك ما حييت وإن أمت، فلتشكرني أعظمي في قبرها».

اصرف عنا يا ربنا الكسل وجنبنا الغفلة وطول الأمل

وأضاف حسني في حديثه عبر قناة الناس، «اللهم إنا نعوذ بك من بدن يمل من الوقفة بين يديك، ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأصرف عنا يا ربنا الكسل، وجنبنا الغفلة وطول الأمل، وأدخلنا عليك من باب الحب والتيسير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير».

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