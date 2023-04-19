الحكومة تنفي إرسال رسائل هاتفية لصرف إعانات بقيمة 3 آلاف جنيه.. وتحذّر مروجيها

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تداول رسائل تفيد بصرف وزارة التضامن الاجتماعي، إعانات نقدية بقيمة 3000 آلاف جنيه، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التضامن، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّها لم ترسل رسائل هاتفية تفيد بالصرف.

وأكدت وزارة التضامن، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ الرئاسل المتداولة مزيّفة وغير صادرة عن الوزارة أو أي من جهاتها التابعة، لافتة إلى أنّ المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي moss.gov.eg، أو عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحذّرت وزارة التضامن الاجتماعي، المواطنين، من الانسياق وراء تلك الرسائل النصية التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء 01155508688 - 01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.