6 هدايا من الحكومة للمواطنين قبل عيد الفطر.. رواتب بالزيادة وشقق إسكان

هدايا عديدة منحتها الحكومة للمواطنين، أدخلت البهجة لقلوبهم قبل عيد الفطر المبارك، ومنها صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة، وصرف الدعم النقدي تكافل وكرامة بالزيادة، وطرح قطارات إضافية في إطار التسهيل عليهم خلال إجازة العيد.

صرف مرتبات أبريل بالزيادة

أبرز هدايا الحكومة للمواطنين قبل العيد هي بدء صرف العاملين في الدولة مرتبات شهر أبريل 2023، بالزيادة الجديدة، قبل عيد الفطر المبارك، حيث تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3500 جنيه بدلًا من 3 آلاف جنيه، وذلك اعتباراً من مرتبات شهر أبريل 2023.

إضافة 130 قطارا خلال عطلة عيد الفطر المبارك

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر موعد تشغيل القطارات الإضافية، التي يتم تشغيلها بجانب القطارات الحالية، بدءا من اليوم الأحد الموافق 16 أبريل 2023 حتي يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023، وذلك في إطار التسهيل على الركاب، لافتة إلى أنه تم إضافة 130 قطارا خلال عطلة عيد الفطر المبارك، منها 78 قطارا مكيفا و52 قطارا بتهوية ديناميكية .

صرف تكافل وكرامة بزيادة 25%

بدأت 5.2 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، أمس، في صرف دعم شهر أبريل 2023، بزيادة قدرها 25%.

إجازة عيد الفطر 2023.. 6 أيام متتالية

منحت الحكومة إجازة عيد الفطر 2023 للموظفين لمدة 6 أيام متتالية تبدأ من يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري وحتى الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري.

انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين 3 للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مشيرا إلى أن سكن كل المصريين 3 شمل وحدات سكنية جاهزة كاملة التشطيب للتسليم الفوري، وأخرى للتسليم خلال 18 شهرًا.

دقائق ومكالمات هدية من القومي لتنظيم الاتصالات

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، أنّ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أتاح دقائق وإنترنت «ببلاش» يوم الإثنين 10 أبريل عند طلب كود #5*155* احتفالا باليوبيل الفضي لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.