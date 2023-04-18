غدا.. آخر أيام عمل الحكومة والقطاع الخاص قبل إجازتي العيد و«تحرير سيناء»

تُنهي مؤسسات الدولة والقطاع الخاص عملها غدًا الأربعاء، كآخر أيام العمل قبل عطلتي عيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك، بعد قرار مجلس الوزراء بتعطيل العمل اعتباراً من الخميس 20 حتى الثلاثاء 25 أبريل 2023.

جدول إجازات الجهاز الإداري للدولة

وأعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قبل أيام، تعطيل العمل في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، اعتباراً من الخميس المقبل 20 أبريل حتى يوم الثلاثاء 25 أبريل على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

جدول إجازات القطاع الخاص

وقررت وزارة القوى العاملة، تعطيل العمل بالقطاع الخاص للمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، اعتباراً من الخميس 20 أبريل، حتى الثلاثاء 25 أبريل 2023، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء.

جدول إجازات البنوك والبورصة

وقرر كل من البنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، تعطيل العمل في القطاعين، المدة نفسها، بمناسبة عيدي الفطر وتحرير سيناء، على أن يُستأنف العمل مرة أخرى يوم الأربعاء الموافق 26 أبريل 2023.