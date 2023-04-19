هل تم ترحيل إجازة عيد العمال للقطاعين الحكومي والخاص؟.. الحكومة تُجيب

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن يكون يوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من مايو عام 2023 ميلادية، وذلك للعاملين في الهيئات العامة والوزارات والمصالح الحكومية، وشركات القطاع العام، ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك القطاع الخاص، وذلك وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، أمس.

ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس بدلا من الإثنين

وعن إجازة عيد العمال للعاملين بالمصالح الحكومية والقطاع الخاص، نص القرار رقم 1544 لسنة 2023، فقد قرر رئيس الوزراء ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس بدلا من يوم الإثنين وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48 لسنة 1978، وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة.

الإجازة الرسمية ستكون بأجر كامل

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها، فإن الإجازة الرسمية، ستكون بأجرٍ كامل، كما نصت مواد أخرى على أنه يجوز تشغيل العامل وإحضاره للعمل في أيام الإجازات الرسمية إذا تطلّبت مصلحة العمل مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيه إلى العمل.