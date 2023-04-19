57 وظيفة متاحة في كل المحافظات قبل العيد.. بعضها براتب 10 آلاف جنيه

طرح «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف أبرز الوظائف المطلوبة في مصر لعمل للعمل لدى المؤسسات والشركات، التي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وفي هذا الإطار، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظيفة محاسب

اسم الشركة: الصفوة للتجارة والتوزيع.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه مصري.

وظيفة مدير مبيعات

اسم الشركة: الصفوة للتجارة والتوزيع.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - إدارة الأعمال ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 7000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة مندوب مبيعات

اسم الشركة: الصفوة للتجارة والتوزيع.

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 4 .

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب:مؤهل عالي ( كلية التجارة ).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000- 7000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد مدير مطعم

اسم الشركة: بيراميدز للصناعات الغذائية.

مقر العمل: العرب - حى الشرق - حى المناخ - بورسعيد.

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 5000- 7000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1500- 2000 جنيه مصري.

وظيفة فني تبريد وتكييف

اسم الشركة: ايدن.

مقر العمل: العاصمة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 9 .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب:20 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000- 10000 جنيه مصري.

وظيفة بائع عطور

اسم الشركة: شركة زمانى للعود والبخور .

مقر العمل: العتبة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 8 .

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 4000 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة دليفري

اسم الشركة: بيراميدز للصناعات الغذائية.

مقر العمل: العرب - بور فؤاد - حى الزهور - حى الشرق - بورسعيد.

العمالة المطلوبة: 20 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

رخصة دراجة نارية: نعم ولديه دراجة نارية.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000- 8000 جنيه مصري.

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدلية تامر .

مقر العمل: التجمع الاول - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 4 .

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الصيدلة - صيدله ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 7500 - 8500 جنيه مصري.

وظيفة فني تركيب اثاث

اسم الشركة: شركة ميزون دور.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000- 6000 جنيه مصري.

وظيفة مدير موارد بشرية

اسم الشركة: شركة صناعة وطباعة مواد التغليف .

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 3-‎9 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000- 9000 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: واي دي ايه للخدمات الطبية.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 20 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير مبيعات عقارية

اسم الشركة: بيراميدز للتطوير العقارى .

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 12-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 35 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 10000 جنيه مصري.

وظيفة مدير مالى

اسم الشركة: بيراميدز للتطوير العقارى .

مقر العمل: رشدي - الاسكندرية.

مستوي الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 45 - 55 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ ( كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 7000- 8000 جنيه مصري.