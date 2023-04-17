وظائف لا تشملها إجازة عيد الفطر في المحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2023، الذي من المقرر فلكيا، أن يكون الجمعة 21 أبريل الجاري، ويستعد الموظفين لقضاء الإجازة مع أسرهم، ويبحث الكثيرون عن عدد أيام الإجازة في العيد في القطاعين العام والخاص، وهي المواعيد التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة القوى العاملة، بينما بعض الجهات لا تشملها إجازة عيد الفطر 2023 في المحافظات.

مسؤولو غرف العمليات

من الجهات التي لا تشملها إجازة عيد الفطر 2023 في المحافظات، مسؤولو غرف العمليات في المحافظات على مستوى الجمهورية، التي تقوم بمتابعة الأوضاع أولا بأول، وتقديم التقارير بها، كما أن مسؤولي الوحدات المحلية يكونوا متواجدين ميدانيا مع المواطنين لحل المشاكل، ومتابعة الأجواء الاحتفالية بالمحافظات.

عمال شركات النظافة

كما تأتي جهات لا تشملها إجازة عيد الفطر 2023 في المحافظات، عمال شركات النظافة، الذين يتم التنسيق بينهم في الإجازات، لكي لا يحدث خلل في منظومة النظافة، نظرا لدورهم المهم في الحفاظ على نظافة الشوارع في أجواء الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

الطاقم الطبي

من بين الجهات التي لا تشملها إجازة عيد الفطر 2023 في المحافظات، أطباء الطوارئ وطاقم التمريض في المستشفيات، حيث يتم تنسيق العمل بين الأطقم، وتكون الإجازات بالتناوب، كما يطبق ذلك أيضا، على المسعفين وسائقي مرفق الإسعاف.

السائقين بالهيئات الحكومية

كما أن من الجهات التي لا تشملها إجازة عيد الفطر 2023، السائقين في هيئة السكك الحديدية والمترو والنقل العام في القاهرة والمحافظات، التي تكون بالتناوب فيما بين الموظفين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

أفراد شركات الأمن

أفراد شركات الأمن على المؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية، لا تشملهم إجازة عيد الفطر، حيث يعملوا طوال الأيام بالتناوب سواء بالأعياد أو بالمناسبات، فضلا عن العديد من المهن الخاصة التي لا تأخذ عطلة بعيد الفطر المبارك، منها البائعين والمطاعم والمحلات المتعددة.