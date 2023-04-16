وظائف قيادية جديدة في وزارة النقل.. اعرف آخر موعد للتقديم
كتب:
إلهام الكردوسي
08:32 ص | الأحد 16 أبريل 2023
وظائف جديدة
كشفت البوابة الإلكترونية للحكومة، عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، التابعة لوزارة النقل، وتفاصيل التقدم لهذه الوظائف على النحو التالي:
الوظائف المطلوبة
1- مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية.
2- مدير عام الإدارة العامة للمراقبة المالية على النقل البري للركاب والبضائع.
3- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب بين المدن.
4- مدير عام الإدارة العامة لتراخيص خدمات النقل البري للركاب داخل المدن.
5- مدير عام الإدارة العامة لمتابعة عقود الخدمات.
6- مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
المستندات المطلوبة
أصل + 6 صور تتضمن (طلب شغل وظيفة – بيان حالة وظيفية – شهادة قانونية بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية – صورة البطاقة الشخصية – صور تقارير الكفاية لآخر 3 سنوات – 8 صور شخصية حديثة مقاس 4×6 – بيان أبرز الإنجازات – بيان مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها – شهادة ميلاد كمبيوتر – صحيفة الحالة الجنائية)، ويمكن الاطلاع على التفاصيل من الرابط.
مواعيد التقديم
التقديم مفتوح في الفترة من 5 أبريل حتى 7 مايو 2023.
طريقة التقديم
لجنة الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بمقر الجهاز (أعلى محطة مترو منشية الصدر).