أهم دعاء لليلة القدر بصوت الداعية نادية عمارة عبر قناة الناس
كتب:
هاجر عمر
10:35 ص | الأربعاء 19 أبريل 2023
أهم دعاء لليلة القدر بصوت الداعية نادية عمارة عبر قناة الناس
عرضت قناة الناس دعاء ليلة القدر بصوت الداعية الدكتورة نادية عمارة، والذي جاء بعنوان «أهم دعاء لليلة القدر.. لا يفوتك».
وقالت الداعية نادية عمارة عبر قناة «الناس»، إنّه عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنّها قالت، (قلتُ: يا رسولَ اللهِ أرأيتَ إن علمتُ أيَّ ليلةِ القدرِ ما أقولُ فيها ؟ قال: قولي: اللهمَّ إنك عفوٌّ تُحبُّ العفوَ فاعفُ عنِّي).