«مياه أسيوط»: تشكيل غرفة عمليات لاستقبال العيد ووضع خطة للطوارئ

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا طارئًا برئاسة المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، وبحضور عدد من مسؤولي الشركة، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وضع خطط بديلة لأي طوارئ

وصرح «الشرقاوي» خلال الاجتماع أنه لابد من وضع خطط بديلة لأي طوارئ قد تحدث خلال أيام العيد، بجانب عمل استنفار كامل لجميع شبكات الصرف الصحي بالشركة لمتابعة الطوارئ أولاً بأول، مضيفًا أن هذا يأتي في إطار توقعات بأن أيام العيد يرتفع فيها الاستهلاك عن غيرها من الأيام وسيتم عمل تطهير للشبكات موضحًا أن هذا التطهير ضمن خطة الطوارئ غير الخطة المستديمة، وهي من أهم الإجراءات التي تهتم بها الشركة بجانب تشكيل غرفة عمليات للطوارئ.

أرقام الخط الساخن

وأشار رئيس الشركة، إلى تخصيص الشركة لخط ساخن وفرق طوارئ للتدخل السريع خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث خصصت الشركة الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحي من التليفون الأرضي، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتس01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على http://ascww.org/public/، والموبيل أبليكيشن ، وبرامج الــCMS لاستقبال الشكاوى الإلكترونية لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين، وذلك على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

كما صرح رئيس مياه أسيوط، أنّ الشركة عمدت إلى تشكيل غرفة وفريق طوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة كافة الشكاوى الواردة والعمل على حلها فورًا خاصة المشكلات المتعلقة بظهور طفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها، مع تأكيد أهمية متابعة منظومة المعامل والجودة ومراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك خلال فترة العيد، بالإضافة إلى مراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، ومراجعة خطة تطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه، مع التأكيد على تواجد السادة مديري عموم المناطق وتنظيم ورديات ومناوبات لتوفير العدد اللازم لمجابهة أي مشاكل قد تطرأ في مستوى الأداء الخدمي.

ترشيد استهلاك المياه

وناشد رئيس الشركة، المواطنين بضرورة ترشيد استخدام ورفع المستوى الثقافي نحو التعامل معها بكافة فئات المجتمع واستخدامها أمثل استخدام في إطار الترشيد وعدم الإسراف، مع ضرورة صيانة كافة الأدوات الصحية وإصلاح التسريبات المنزلية، لتتمكن الشركة من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.