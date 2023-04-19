إصابة 8 من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربي

أصيبت أسرة كاملة من 8 أشخاص زوجين و6 أبناء، بإصابات متنوعة، تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة.. أسيوط» الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب اختلال عجلة القيادة في يد الأب، وفقدانه السيطرة على السيارة، التي انقلبت به هو وزوجته وأبنائه الستة في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لتقديم يد العون للزوجين وأطفالهم لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الغربي بنطاق المركز، ووجود 8 مصابين.

إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبينّ انقلاب سيارة ملاكي على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، قبل مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية، ما أسفر عن إصابة زوجين وأطفالهم الستة بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

أسماء المصابين في الحادث

أسفر الحادث عن إصابة زوجين وأطفالهما الستة وهم:

الزوج محمد سيد عبد العظيم سيد، 42 ومقيم عابدين، باشتباه إصابة بالفقرات العنقية. الزوجة فاطمة غنيم محمدي غنيم، 39 سنة، ومقيمة بمنطقة عابدين بالقاهرة، بكدمات في العمود الفقري وكسر في مشط اليد اليمنى. مازن محمد سيد عبد العظيم، 13 سنة، سحجات وكدمات. مهاب محمد سيد عبد العظيم، 12 سنة، بكدمات وسحجات. محمد محمد سيد عبد العظيم، 9 سنوات، بكدمات وسحجات. كريم محمد سيد عبد العظيم، 8 سنوات، بكدمات وسحجات. سيد محمد سيد عبد العظيم، 3 سنوات، بكدمات وسحجات. هويدا محمد سيد، 4 شهور، سحجات بسيطه بالوجه.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

إزالة آثار الحادث

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة.. أسيوط الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.