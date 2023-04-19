1.26 مليون مستفيد من النقل الترددي.. و50 ألف وجبة لكبار السن بالمسجد الحرام

أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم، أنَّه تمّ تقديم خدمات النقل الترددي لنحو أكثر من 1.26 مليون مستفيد، وجاء ذلك ضمن منظومة حافلات المدينة المنورة لنقل المصلين إلى المسجد النبوي الشريف، التي جرى تقديمها خلال الفترة من 1 إلى 27 رمضان الجاري 1444هـ.

1.26 مليون مستفيد، من خدمات النقل الترددي

ووفقا لوكالة أنباء «واس»، السعودية، فإن الهيئة طرحت عددا كبيرا من الحافلات لخدمة المصلين والزوار عبر 6 مسارات رئيسية، كما أمرت برفع مستوى الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مع زيادة كثافة الزوار، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل لتنفيذ الخدمة الترددية للمستفيدين يومياً إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة، فى محاولة لتيسير الوصول إلى المسجد النبوي، بالإضافة إلى سهولة الحركة المرورية في محيط المنطقة المركزية.

خدمات المسجد الحرام خلال شهر رمضان

وبحسب الوكالة، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام عن خدماتها الجديدة المطروحة على أبواب المسجد الحرام من خلال ألف و 28 موظف تم توزيعهم على ما يقرب من 118 باباً خُصصت لاستقبال المصلين والمعتمرين خلال أيام شهر رمضان المبارك

50 ألف وجبة لمرضى السكر وكبار السن بالمسجد الحرام

وفى السياق ذاته، وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون سفر الصائمين بالمسجد الحرام أكثر من 50 ألف وجبة صحية مخصصة لمرضى السكر وكبار السن من زوار المسجد الحرام، وذلك خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، وفقا لصحيفة «المدينة» السعودية،

وصرح مدير وحدة شؤون سفر الصائمين، إبراهيم بن عبدالله الحجيلي، بأنَّ الوحدة تباشر وتنظم عمليات الإفطار داخل المسجد الحرام عبر منظومة إلكترونية أصدرت نحو الفين و300 تصريح مقسمة على جميع المواقع المخصصة للإفطار بإجمالي 30 ألف متر لجميع سفر الإفطار الرمضانية بالمسجد الحرام.