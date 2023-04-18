قيمة زكاة الفطر 2023 في السعودية.. اعرف آخر موعد لإخراجها

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس التي يحرص عليها المسلمون في جميع بقاع الأرض، وهي ذات مواعيد محددة ولفئات بعينها، ويحددها ولي الأمر أو الجهة الدينية الإسلامية المنوط بها في الدولة، لذلك يهتم المقيمون في بعض الدول العربية بمعرفة قيمة زكاة الفطر 2023 في السعودية وآخر موعد لإخراجها، وهل يجب إخراجها في صورة نقدية فقط، أو يمكن إخراجها في شكل حبوب ومواد غذائية؟

وفي هذا الصدد، تجيب بوابة «الوطن» على تساؤلات القراء في مختلف أنحاء الدول العربية، فيما يخص قيمة زكاة الفطر 2023 في السعودية وآخر موعد لإخراجها، وفق ما نشر بموقع وكالة الأنباء السعودية «واس» التي جاءت على النحو التالي:

قيمة زكاة الفطر 2023 في السعودية

ووفق الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية، فأن قيمة زكاة الفطر 2023 في السعودية نحو 20 ريالا سعوديًا للفرد، وتتيح المملكة للراغبين في إخراج الزكاة من المقيمين فيها أو من أهل البلد إمكانية دفع قيمة الزكاة عبر البطاقات البنكية المختلفة أو من خلال التحويل البنكي إلى حسابات جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، التي تعمل على تحسين وتطوير استخدام زكاة عيد الفطر للوصول إلى الفئات المستحقة من الأسر المتعففة الذين وصل عددهم العام الماضي أكثر من 168 ألف مستفيد.

ويكون آخر موعد لإخراج الزكاة للمسلم، وفق ما أعلنته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة الساعة 12 منتصف ليلة عيد الفطر المبارك، ويفضل أن يكون موعد إخراجها مبكرًا عن هذا قليلا حتى تصل إلى مستحقيها في الوقت المناسب للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

مقدار زكاة الفطر 2023 في السعودية

ويتم احتساب مقدار زكاة الفطر 2023 في السعودية، بمكيال أحد الحبوب أو قوت الدولة وهي «القمح أو الشعير أو الأرز» التي يتم تداولها بالبلد، ويكون مقدارها 4 حفنات بيدين رجل متوسط البنيان، أي ما يعادل ما بين 2.5 إلى 3 كيلوجرامات من الحبوب.

زكاة الفطر في السعودية 1444

وتتيح المملكة العربية برنامج زكاة الفطر الموحد، الذي يضم عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى التعاون مع مراكز تجارية التي تتيح تسليم الزكاة في صورة مواد غذائية أو منتجات يحتاجها المستحق.

ويمكن للمقيمين بالمملكة إرسال زكاة الفطر في السعودية 1444، للبرنامج الذي يحصل على الزكاة من الأفراد، ثم توزيعها لمستحقيها في وقتها الشرعي، ويتم توزيعها من خلال إرسال رسائل نصية للأسر المستحقة للزكاة، تتضمن أكواد مبرمجة وقائمة بأقرب مقرات التوزيع في المراكز التجارية المتعاونة.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

ويتم تحديد زكاة مال عيد الفطر، بأحد الحبوب أو قوت البلد المحدد وفي المملكة العربية السعودية يكون «الأرز» ويمكن إخراج الزكاة بقيمة 20 ريالا للفرد وهو ما يعادل ما بين 2.5 إلى 3 كيلوجرامات من الأرز.

مقدار زكاة الفطر نقدا

ويكون مقدار زكاة الفطر نقدا هو 20 ريالا والتي تصل لبعض الفئات المحددة شرعًا، وهي الفقير الذي لا يملك من حطام الدنيا مالا وتقطعت به السبل، والمسكين الذي يملك ولكنه لا يكفيه، وعامل الزكاة الذي يقوم عليها، والمؤلفة قلوبهم، وهم من اسلموا ولا يجدون ما يكفيهم، فك الرقاب وهي عتق العبيد، والغارمين من عليهم ديون ولا يمكنهم سدادها في مواعيدها المحددة.

ومن الفئات التي تستحق الحصول على زكاة الفطر أيضا، من هم في سبيل الله وهو من بذل نفسه لخدمه دينه ووطنه ومن ذهب إلى الحرب، وابن السبيل وهو المسافر الذي انقطعت به الأسباب من بلده أو ماله، حتى وإن كان غنيًا في بلده.