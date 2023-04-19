دعاء 28 رمضان.. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها

يحرص الكثيرون على اغتنام الليلة الوترية الأخيرة في شهر رمضان، والتي تتزامن اليوم 28 رمضان، ورغم أنّه لا يوجد محدد معروف بـ دعاء 28 رمضان، لكن المسلم يمكن أن يردد: «اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».

ومن دعاء 28 رمضان، أن يقول: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتَني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعتُ، أبوء لك بنعمتك عليَّ، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي؛ فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يا حيُّ، يا قيُّوم، برحمتك أستغيث، أصلِحْ لي شأني كله، ولا تكِلْني إلى نفسي طرفة عينٍ».

دعاء 28 رمضان

وفي دعاء 28 رمضان: «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سميتَ به نفسك، أو علمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجِلاء حُزني، وذهاب همي ، اللهم رحمتَك أرجو؛ فلا تكِلْني إلى نفسي طرفة عينٍ، وأصلِحْ لي شأني كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فاعف عنا».

وحتى يتلمس ليلة القدر في دعاء 28 رمضان، أن يدعو بـ«اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر ويسر أموري واقبل معاذيري وحط عني الذنوب والأوزار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من عتقائك من النار، اللهم أجعل اسمي هذه الليلة من السعداء وروحي مع الشهداء يا أرحم الراحمين يا الله، اللهم إني أسألك حسن الصيام وحسن الختام، فاللهم لا تجعلنا من الخاسرين في رمضان واجعلنا ممن تدركهم الرحمة والمغفرة والعتق من النار».