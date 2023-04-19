وزير الزراعة: ارتفاع صادرات مصر الزراعية بنسبه 10%

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت 2 مليون و506 ألف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.

أهم الصادرات الزراعية

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل الطازج، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، حيث بلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و302 ألف طن، بالإضافة إلي تصدير 456 ألف طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير ما يقرب من 189 ألف طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن، في حين احتلت البطاطا المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألف طن.

صادرات الفراولة تحتل المركز السادس

كما احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 23 ألف طن، واحتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي 12 ألف طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 7 آلاف طن، بينما حصل الرمان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4000 طن.