وزير الزراعة: نصدر منتجات لـ160 دولة ولا قيود على الصادرات الزراعية 

أكد السيد القصير و زير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّ دعم القيادة السياسية والتوجيه الدائم للتوسع الرأسي لزيادة إنتاج السلع الاستراتيجية والجهود التي يقوم بها الرئيس ساعدت على فتح أسواقا جديدة للصادرات المصرية الزراعية.

وقال وزير الزراعة خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم، إننا نصدر لأكثر من 160 دولة، ووصل حجم الصادرات الزراعية إلى رقم قياسي غير مسبوق، وتصدر مصر 450 منتجا زراعيا وأكثر من 6.5 مليون طن زراعي، وهو رقم غير مسبوق رغم الأزمات العالمية، والقيود على التجارة الدولية، وإتاحة منتجات زراعية للصناعات الزراعية بقيمة 2.4 مليار دولار، ونصدر منتجات زراعية مصنعة تصل إلى 7 مليار دولار.

القصير: فتحنا أسواق تصديرية جديدة مثل اليابان

وأشار إلى أنه لأول مرة تم دخول السوق الياباني، وأصبحنا نصدر إلى اليابان وفتحنا أسواق كبرى منها اليابان والصين، وأنه لا يوجد قيود على الصادرات المصرية بدعم وجهود القيادة السياسية، مشيرا إلى زيادة الصادرات لروسيا بحجم 300 طن.

وأكد وجود الكثير من الإجراءات المنفذة من جانب ‏الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى في ‏جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير، وأيضا مشروع مستقبل مصر الذى ‏يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلا عن ما اتخذ من إجراءات بإنشاء ‏محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، والتى جعلت مصر من أفضل الدول في ‏رفع كفاءة استخدام المياه، لافتا إلى أنّ الجهد المبذول في هذه ‏المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت ‏خالدة في ذاكرة المصريين.

وقال القصير إنّ ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدره له، تضغط به على الدول المستورده لتحقيق أهدافا سياسية.

وأوضح أنّ مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي، وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول، والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليًا أو جزئيا مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أنّ مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وزير الزراعة: مصر حققت اكتفاء ذاتيا لـ9 محاصيل

ولفت وزير الزراعة إلى أنّ مصر حققت اكتفاء ذاتيا لـ9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير، كما اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية، بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية، وتدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة، تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي، بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي، ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافا لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد أنّ وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلا عن تحقيق قدرا كبيرا من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوى على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.