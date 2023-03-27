وزير الزراعة: الموافقة على اعتماد إجراءات طلبات التقنين لـ435 قطعة أرض

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، لمناقشة عددا من الأعمال الخاصة بالهيئة وسبل التيسير على المنتفعين، فضلا عن موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة.

تقنين 435 قطعة أرض وضخ 135 مليون جنيه من المزايدة العلنية

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العام لـ الإصلاح الزراعي، إنَّه تمّ خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد إجراءات طلبات التقنين لـ435 قطعة، فضلًا عن اعتماد ما تمّ التصرف فيه بالبيع بالمزايدة العلنية بمحافظات الشرقية والمنيا وأسيوط بقيمة 135 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأشار «الفولي»، إلى أنَّه تم أيضا اعتماد أعمال لجان الفرز والمشاع والتي أسفرت عن استرداد الهيئة مساحة «11س، 8ط ، 74 ف» ولاية الهيئة والتصرف فيها طبقاً للقوانين المعمول بها في الهيئة، فضلا عن الموافقة على إقامة مشروعات للنفع العام على أراضي ولاية الهيئة.

توجيهات من وزير الزراعة بضرورة تعظيم الإيرادات

وأكّد رئيس الهيئة أنَّ هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعظيم الإيرادات والاستغلال الأمثل للأصول ولاية الهيئة واستهداف نسبة أعلى من الإيرادات لكل مديرية على مستوى الهيئة وتحقيقه لزيادة موارد الدولة، فضلا عن ضرورة المتابعة في الاستمرار في تقنين وضع اليد وحل المشاكل مع الجهات المنتفعة بأراضي الهيئة، كذلك سرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع عرض أي معوقات تحول التنفيذ حتى يمكن سرعة إزالة تلك المعوقات.

وبحث الاجتماع أيضًا ما تمّ فيما يتعلق بمتابعة عمليات الحصر والتدقيق للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وجهود الهيئة لحث المزارعين على توريد المحصول، وتكثيف المرور الدوري خلال هذه المرحلة لقرب موسم توريد محصول القمح، كذلك متابعة منظومة تطوير الري وتحسين التربة وصيانتها، وقيام الهيئة بسرعة إنجاز منظومة التحول الرقمي والتعامل بها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة، الانتهاء من بيع مساحة إجمالية 61 فدانا، و16 ألف متر مربع، من خلال المزايدة العلنية في محافظات: الشرقية، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، سوهاج، والإسكندرية والمنيا، بإجمالي مبلغ 59 مليونا و648 ألف جنيه.