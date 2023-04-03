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وزير الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن ذرة وفول صويا بقيمة 80 مليون دولار

كتب:

محمد أبو عمرة
01:11 م | الإثنين 03 أبريل 2023
أعلاف

أعلاف

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 80 مليون دولار، خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023. 

وأضاف أن الإفراج شمل 114 ألف طن من الذرة بنحو 41 مليون دولار و45 ألف طن من فول الصويا بقيمة 34 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بنحو 5 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر2022 حتى 30 مارس 2023، 3.547 مليون طن بينها 2.540 مليون طن ذرة، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.751مليار دولار.

واضاف «القصير»، أن ذلك يأتي بالتنسيق مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.