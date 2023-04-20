مواعيد القطارات من القاهرة للمحافظات والعكس اليوم.. وقفة عيد الفطر المبارك

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، توفير كل التسهيلات للمواطنين في السفر، وحجز التذاكر في الساعات الأخيرة من شهر رمضان، بالإضافة إلى تسهيل عمليات حجز تذاكر القطارات خلال إجازة العيد.

ومن خلال التقرير التالي، ترصد «الوطن»، كل مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم الخميس 20- 4 -2023 اخر ايام شهر رمضان، على النحو التالي:

مواعيد القطارات الروسي اليوم الخميس

- القاهرة- الأقصر- قطار 974 روسي، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- القاهرة- سوهاج - قطار 1006 روسي، ، قيام الساعة 6.00 صباحًا.

- القاهرة- أسوان - قطار 80 روسي، قيام الساعة 8.30 صباحًا.

- القاهرة- أسوان - قطار 1004 روسي، قيام الساعة 9.30 صباحًا.

- القاهرة- الأقصر، قطار 160 روسي، قيام الساعة 12.15 ظهرًا.

- القاهرة- أسيوط- قطار 972 روسي، قيام الساعة 14.20 ظهرًا.

- القاهرة- أسوان- قطار 188 روسي، قيام الساعة 18.00 ظهرًا.

- القاهرة- أسوان- قطار 1014 روسي، قيام الساعة 18.50 صباحًا.

- القاهرة- أسوان، قطار 1012 روسي قيام الساعة 20.20 مساءً.

مواعيد القطارات المكيفة اليوم الخميس

- إسكندرية- أسوان، قطار 3008 ثالثة مكيفة، قيام الساعة 05:45 صباحًا.

- القاهرة- أسوان، قطار 1902 مكيف، قيام الساعة 00.20 مساءً.

- القاهرة - أسوان قطار 982 مكيف، قيام الساعة 12.00 ظهرًا.

- القاهرة - الأقصر، قطار 986 مكيف،، قيام الساعة 13.00 ظهرًا.

- قطار مكيف، بور سعيد- سوهاج، 970 قيام الساعة 14.00 ظهرً.

- قطار مكيف، القاهرة - سوهاج، رقم 990 قيام الساعة 16.00 عصرًا.

- قطار مكيف 2006، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.15 عصرًا.

- قطار مكيف 2012، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 17.30 عصرًا.

- قطار مكيف 872، القاهرة - أسيوط، قيام الساعة 17.45 عصرًا.

- قطار مكيف 988، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 19.00 مساءً.

- قطار مكيف 2014، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.00 مساء.

- قطار مكيف 976، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 21.30 مساء.

- قطار مكيف 996، القاهرة - أسوان، قيام الساعة 22.00 مساء.

- قطار مكيف 890، القاهرة - سوهاج، قيام الساعة 23.30 مساء.

القطارات المكيفة للعودة من الصعيد

- قطار 2011 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.15 صباحًا.

- قطار 981 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 5.30 صباحًا.

- قطار 983 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 7.30 صباحًا.

- قطار 2013 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 14.30 ظهرًا.

- قطار 2007 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 15.15 عصرُا.

- قطار 2015 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 16.00 مساءً.

- قطار 1903 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 17.00 مساءً.

- قطار 997 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 20.45 مساءً.

- قطار 989 مكيف، أسوان - القاهرة، قيام الساعة 23.00 مساءً.

- قطار 987 مكيف، الأقصر - القاهرة، قيام الساعة 4.50 صباحًا.

- قطار 977 مكيف الاقصر - القاهرة، قيام الساعة 19.25 مساءً.