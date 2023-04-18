مواعيد القطارات الإضافية في إجازة عيد الفطر 2023 

حددت هيئة السكك الحديدية، مواعيد القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2023، موضحة أنه من المقرر تشغيل خدمات جديدة خلال العيد لأول مرة، لذلك كثفت من الاستعدادات النهائية الخاصة بصيانة القطارات جيدًا، مُعلنة عددًا من التوجيهات لقيادات الهيئة، أبرزها ضرورة متابعة حركة القطارات على مختلف الخطوط.

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2023، وفق تقرير هيئة السكك الحديدية وهي كالتالي:

- قطار 1940 قطارVIP القاهرة / أسوان: الساعة 21:50.

- قطار 1941 قطارVIP أسوان / القاهرة: الساعة 22:30.

- قطار 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان: الساعة 22:40.

- قطار 1939 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة: الساعة 19:25.

- قطار 1942 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان: الساعة 16:55.

- قطار 1943 ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة: الساعة 20:00.

- قطار 2202 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان: الساعة 15:15.

- قطار 2203 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة: الساعة 15:00.

- قطار 2204 تهوية ديناميكية القاهرة / أسوان: الساعة 24:40.

- قطار 2205 تهوية ديناميكية أسوان / القاهرة: الساعة 10:30.

موعد إعادة تشغيل أول قطار اسباني بعد إعادة تأهيله

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، في تقرير لها، إعادة تشغيل أول قطار اسباني تم إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل قبل عيد الفطر المبارك، في مفاجأة سارة لركاب الصعيد، موضحة أنه جاري إنشاء مصانع في مصر لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية وعربات المترو وقطع الغيار ومستلزمات الكباري والمراكب التجارية، مؤكدة أن مصر تنطلق بقوة في كافة المجالات ومنها مجال النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحذرت الوزارة في تقريرها، من إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موعد إجازة عيد الفطر المبارك، موضحاً أنها ستكون بداية من يوم الخميس الموافق 20 أبريل حتى يوم الاثنين الموافق 24 أبريل، ومدتها 5 أيام، وستكون إجازة مدفوعة الأجر.