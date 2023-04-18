مواعيد عمل القطارات وفقا للتوقيت الصيفي.. يبدأ تطبيقه 28 أبريل

يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل، لذا قررت هيئة السكة الحديد، تعديل مواعيد عدد من القطارات بالوجهين القبلي والبحري.

وفي السطور التالية، نعرض مواعيد القطارات بعد التعديل بسبب التوقيت الصيفي، وفقا لما ذكرته هيئة السكة الحديد، في بيان لها.

مواعيد القطارات الجديدة

سيتم تغيير مواعيد القطارات تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي من خلال القطارات التي تبدأ مسيرها من محطة قيامها الساعة 23:00 حتى الساعة 23:59 تقوم متأخرة ساعة

مواعيد القطارات بعد التوقيت الصيفي

- قيام قطار 2008 من محطة القاهرة الساعة 23:59 يقوم الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 1008 من محطة القاهرة الساعة 00:15 بدلًا من الساعة 23:15 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 890 من محطة القاهرة الساعة 00:30 بدلًا من الساعة 23:30 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 1010 الساعة 01:05 بدلًا من الساعة 00:05 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 2030 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 3007 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 35 الساعة 00:00 بدلًا من الساعة 23:00 حسب التوقيت الصيفي.

- قيام قطار 833 الساعة 01:10 بدلًا من الساعة 00:10 حسب التوقيت الصيفي