«مياه كفرالشيخ»: رفع درجة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الفطر

وجه المهندس حسن عبد الغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، جميع رؤساء القطاعات، ومديري المناطق التابعة للشركة بضرورة ضبط النبطشيات، وخدمات العيد بإجازة عيد الفطر المبارك، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

طوارئ بشركة مياه الشرب بعيد الفطر

وأكد رئيس شركة مياه الشرب في كفر الشيخ، وجود أطقم الصيانة بجميع الورديات، وجاهزية جميع المعدات والسيارات لأي طوارئ، وكذا لجان المرور على المناطق، والمحطات والروافع، والتنسيق التام مع رؤساء القطاعات بالشركة لضمان سلامة العمل خلال إجازة العيد.

خدمة شحن العدادات تعمل أثناء عطلة العيد

كما أوضح أنّ مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع، تعمل في أثناء إجازة العيد لخدمة العملاء، في حاله حدوث أي مشكلة أو الاستفسار، الاتصال على الخط الساخن وغرفة الطوارئ بالشركة على رقم 125.

يذكر أن شركة مياه الشرب في محافظة كفر الشيخ، لها 13 مركزًا إداريًا لشحن العدادات مسبقة الدفع، وذلك تيسيرًا علي جميع المواطنين لشحن العدادات داخل مراكزهم دوم عناء وتوفير كافة السبل لهم، وتذليل كافة العراقيل أمامهم.