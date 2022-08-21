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قطع مياه الشرب اليوم عن مركز ومدينة دسوق في كفر الشيخ لمدة 11 ساعة

كتب:

مصطفى عنز وخير الله فؤاد
12:02 ص | الأحد 21 أغسطس 2022
مياه الشرب - صورة أرشيفية

مياه الشرب - صورة أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة السيد عبد الستار، عن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق اليوم الأحد، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

المناطق المتأثرة بقطع مياه الشرب

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أن قطع مياه الشرب عن مركز ومدينة دسوق سيبدأ في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم، وحتى الخامسة من مساء نفس اليوم، ويتأثر بذلك مدينة دسوق بالكامل، وكذلك قرى مركز دسوق بالكامل.

سبب انقطاع المياه 

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أن سبب انقطاع مياه الشرب عن المركز والمدينة، سيكون بسبب تطهير وغسيل المروقات بمحطة مياه الشرب بمحلة أبو علي مما يؤثر على مياه الشرب بكل الأنحاء.

وناشدت الوحدة المحلية، في بيانها، قاطني المناطق المتأثرة بقطع المياه، في مختلف أرجاء دسوق، باتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة، طوال فترة انقطاع المياه حتى عودتها مرة أخرى، خاصة المصالح الخدمية من مخابز ومنشآت صحية من مستشفيات وغيرها وكذلك المخابز، وكافة القطاعات، من تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب، وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة بالمناطق المذكورة.

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