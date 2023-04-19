شهدت الأسواق التجارية، بيع أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في محافظة بورسعيد، خاصة المصنوعة في مصر، والتي غزت الأسواق التجارية بديلا للمستورد، ثم يأتي بعدها الملابس المستعملة والاستوكات.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في بورسعيد

وقال محمد كراكيب صاحب محل استوكات بشارع النصر، إنّ أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في محافظة بورسعيد، هي للمصري، ثم الاستوكات المستوردة، وتعني موديلات العام الماضي غير المستعملة.

ولفت إلى تقديم تخفيضات حتى 30% على جميع ملابس ومستلزمات العيد لتسهيل الشراء واستعرض الأسعار، التي جاءت كما يلي.

بنطلون جينز يبدأ من 100 جنيه.

تيشيرت أطفال يبدأ من 50 جنيها.

جيب أطفالي يبدأ من 50 جنيها.

فستان حريمي يبدأ من 200 جنيه.

انتعاشة في سوق الملابس

وأكد محمود خضير، صاحب محل بشارع الحميدي، أنّ الأسواق التجارية بمحافظة بورسعيد شهدت انتعاشة منها في ملابس البنات والشباب والأطفال حيث تتراوح أطقم ملابس الأطفال من 400 حتى 800 جنيه، والملابس البناتي تبدأ من 200 وحتى 800 جنيه، والشبابي تبدأ من 400 وحتى 700 جنيه.

أهالي بورسعيد يشترون المصري

وفي بورفؤاد، قال محمد جاد، صاحب محل ملابس، إنّ أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في محافظة بورسعيد هي المصري، وتناسب جميع الفئات، وبجودة عالية ويقبل عليها أهالي بورسعيد بعد أن كانت المحافظة تتميز ببيع الملابس المستوردة بأرخص الأسعار على مستوى الجمهورية، واستعرض الأسعار وجاءت كما يلي.

تيشيرت بناتي يبدأ من 200 جنيه.

قميص شبابي يبدأ من 250 جنيه.

فستان بناتي يبدأ من 250 جنيها.

بنطلون جينز رجالي يبدأ من 150 جنيها.

بنطلون جينز حريمي يبدأ من 170 جنيها.

بنطلون جينز أطفالي يبدأ من 200 جنيه.

طقم أطفالي يبدأ من 250 جنيها.