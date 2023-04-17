أرخص أماكن شراء ملابس العيد 2023 في الإسكندرية.. زحام شديد «صور»

بدأت الأسر والعائلات بمحافظة الإسكندرية التسوق للبحث عن أرخص أماكن شراء ملابس العيد 2023 في الإسكندرية، لشراء ملابس العيد ومستلزماته وازدحمت شوارع عروس البحر المتوسط بالمواطنين للإقبال على شراء ملابس عيد الفطر المبارك، وكان لأسواق منطقتى المنشية ومحطة الرمل وسط المدينة نصيب الأسد، خاصة وأنهما أرخص أماكن شراء ملابس، والأكثر زحامًا وإقبالًا لشراء الملابس «الحريمي» والرجالي والأطفال والأحذية والإكسسوارات ومستحضرات التجميل.

وتأتي أرخص أماكن شراء ملابس العيد 2023 في الإسكندرية بالأسواق الكبيرة، في ظل سعادة وعلامات رضا وفرحة تظهر علي وجوه المواطنين خلال التسوق، وقالت دعاء المليجى مواطنة من الإسكندرية، إنها وصديقاتها يختارون منطقة المنشية لتنوع البضائع بها وأقل من المحلات التجارية في الأحياء، وتوافر جميع ما يريدونه في مكان واحد.

وقالت منى محمود، مواطنة من الإسكندرية لـ«الوطن»، إن ما يميز أسواق المنشية بها مختلف الأذواق وهي الأرخص سعرًا بين كل الأسواق، لذلك هي قبلة معظم أهل مدينة الثغر وهذا ما يشعرنا بالسعادة والرضا.

الأسعار في متناول الجميع

ناصر السيد خليل، رئيس شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالإسكندرية قال لـ«الوطن» إن الشعبة تبذل قصارى جهدها لتوفير أرخص أماكن شراء ملابس العيد 2023 من منتجات الملابس الجاهزة، والأقمشة للسيطرة على الأسعار حتى تستطيع الأسر والعائلات شراء ما يلزمها من ملابس بأسعار معقولة، وغير مبالغ فيها.

من جانبه لفت محمد سعد عضو مجلس إدارة شعبة الملابس بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أن الشعبة تعمل على توفير الملابس بأسعار مناسبة وخاصة للطبقة الشعبية، وندعم مصانع الملابس بكل الوسائل، ونحثهم على تقليل نسبة الربح لزيادة البيع.

توجيهات محافظ الإسكندرية

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لـ«الوطن» إنه أعطى تعليماته للأحياء وخاصة حي وسط لدعم فرحة المواطنين بعيد الفطر المبارك وتوفير الجو الملائم في أماكن شراء ملابس بالأسواق، مع إعطاء تعليمات للمرور والأمن بتسهيل حركة المرور بوسط المدينة واحترام حق المواطن في سهولة الحركة والتسوق دون مضايقات كما جرى وضع خطة طوارئ للمحافظة على سيولة المرور، وكذلك عمليات البيع والشراء وخاصة في الأماكن المزدحمة.