أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 بالفيوم.. أسعار في متناول الجميع

تحتضن محافظة الفيوم عدة أماكن تعد أرخص أماكن لشراء ملابس عيد الفطر 2023، حيث توفر العديد من الأشكال والموديلات والمقاسات لمختلف الأعمار لكل من الأولاد والبنات كبارًا وصغارًا، لذلك يقصدها الآلاف من أهالي المحافظة الذين يأتون من القرى والنجوع المختلفة للشراء منها.

وتستعرض «الوطن» أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في الفيوم، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان على مدار العام، وخصوصًا في شهر رمضان المبارك.

أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023

وتضم قائمة أرخص أماكن شراء ملابس عيد الفطر 2023 في الفيوم والتي تضم محال ملابس العيد رجالي ومحال ملابس العيد أطفال وأيضًا محال ملابس العيد للبنات، والتي تنتشر في المناطق الآتية:

- المحال المختلفة في شارع مصطفى كامل.

- محال الملابس في شارع العريان.

- محال الملابس في درب حرازة.

- محال الملابس في شارع القصبة.

- محال الملابس في شارع المحمدية.

- محال الملابس المنتشرة بشارع البحر بداية من منطقة الصوفي وحتى منطقة البوستة.

محلات ملابس حريمي بالفيوم

وتنتشر محلات ملابس حريمي بالفيوم في مختلف أرجاء المدينة، وتقدم العشرات من الموديلات المختلفة ضمن كوليكشن ملابس عيد الفطر 2023 التي تناسب احتياجات جميع السيدات سواء محجبات أو غير محجبات، وتنتشر تلك المحال في شوارع المحمدية، وشارع بنك القاهرة، ومنطقة المسلة وشارع أحمد شوقي، حيث تُعرف تلك المحال بأسعارها المتوسطة، وبعض القطع المميزة المرتفعة السعر نسبيًا.

محلات المسلة بالفيوم

على جانب آخر تشتهر محلات المسلة بالفيوم خصوصًا تلك الواقعة على طريق «المسلة - ميدان عبد المنعم رياض» باحتوائها على محال ملابس رجالي وحريمي وأطفال أولادي وبنات والتي تُعرف بجودتها العالية وأذواقها الرفيعة، والبعض منها تقدم ملابس براندات شهيرة، ولكن أسعارها تُعرف بكونها مرتفعة نسبيًا خصوصًا أيام موسم عيد الفطر 2023 المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 الفيوم

تجدر الإشارة إلى أنّ موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم تبدأ في تمام الساعة 5:51 صباح يوم الجمعة المُقبل الموافق 21 من شهر أبريل بحسب ما أعلنته هيئة المساحة المصرية ضمن مواعيد صلاة العيد في المحافظات.