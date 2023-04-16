أرخص الأماكن لشراء ملابس العيد في القاهرة والجيزة بـ«أقل سعر»

إقبال شديد تشهده الأسواق الشعبية في تلك الأيام من جانب المواطنين، مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لشراء ملابس العيد، حيث يبحث شريحة كبيرة من المواطنين عن أرخص الأسواق التي يمكن من خلالها شراء ملابس العيد بأسعار مخفضة.

وتمثل تكاليف شراء ملابس العيد ميزانية خاصة في الأسر، خاصة في شهر رمضان، حيث تزداد التكاليف اليومية المرتبطة بالأسر المصرية بسبب وجبات الإفطار والعزائم.

أرخص المناطق لشراء ملابس العيد في القاهرة والجيزة

ومن خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أرخص الاسواق والأماكن لبيع ملابس العيد بأقل الأسعار، حيث يستطيع أي مواطن شراء الملابس بأسعار أقل بكثير من المحلات التجارية الكبرى، كما يلي.

- شارع العريش بمنطقة الهرم.

- شارع فيصل.

- شارع ضياء بالهرم.

- سوق الجيزة في ميدان الجيزة بجوار السنترال.

- وكالة البلح، بوسط القاهرة.

- سوق غزة، بمنطقة الزاوية الحمراء بوسط القاهرة.

- سوق الغورية، بمنطقة الجمالية.

- شارع الأزهر، يقع بمنطقة الأزهر.

- سوق كرداسة، بمنطقة الشارع السياحي بالهرم.

- سوق الموسكي، بجوار شارع المعز، وهو أحد أهم الأسواق الشعبية بالقاهرة.

- منطقة وسط البلد بالقاهرة.

- شارع جمال عبدالناصر بوسط البلد.

- سوق العتبة، بمنطقة العتبة بالقاهرة.