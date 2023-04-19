أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الفيوم.. تبدأ من 60 جنيها

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الفيوم، تلك الأماكن التي تشهد إقبالًا كبيرًا في آخر أيام شهر الصوم، لشراء ملابس عيد الفطر 2023 استعدادَا وابتهاجًا بقدوم العيد، حيث يشتهر كل شارع في مدينة الفيوم ببيع الملابس بأسعار معينة ولفئة معينة سواء رجالي أو حريمي أو أطفال فضلًا عن ملابس الشباب والفتيات.

وتستعرض «الوطن» أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات في الفيوم في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان على مدار العام وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك.

أرخص ملابس العيد للشباب والبنات

وتُعرف عدة شوارع في الأحياء الشعبية بمدينة الفيوم، بكونها أماكن أرخص ملابس العيد للشباب والبنات، وفقًا لتصريحات مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الذي أوضح أنّ تلك المناطق تضم ملابس متنوعة الأشكال ومختلفة التصميمات بأسعار مخفضة في متناول الجميع، إذ يبدأ سعر الطقم الواحد من 150 جنيهًا ويصل إلى 300 جنيهًا وأكثر حسب الموديل وخامة القماش وجودة التقفيل.

ملابس العيد 2023 للأطفال بالفيوم

وأشار إلى أنّ شوارع المحمدية والبوستة، ومصطفى باشا كامل، والعريان، والشوارع المتفرعة منها، تشتهر بكونها تضم ملابس العيد 2023 للأطفال بأسعار مخفضة تبدأ من 60 جنيهًا للطقم الواحد وتصل إلى 250 جنيهًا حسب تصميم الملابس وجودة القماش.

ملابس العيد 2023 للبنات

وتنتشر ملابس العيد 2023 للبنات في شوارع بنك القاهرة، وشارع البحر، وأحمد شوقي، ومنطقة السواقي، والمسلة، وشارع جمال عبد الناصر، حيث تضم آلاف القطع المميزة من ملابس العيد 2023 للبنات المحجبات وغير المحجبات، فضلًا عن تشكيلة مميزة من ملابس العيد 2023 للبنات الكبار بأسعار متميزة، فيما تتنافس المحال فيما بينها على تقديم أفضل عروض للجميع لجذب الزبائن.

ملابس العيد 2023 للشباب

وفيما يخص ملابس العيد 2023 للشباب، فإنها تنتشر في شوارع البحر، والبوستة، وضرب حرازة، وفي الشوارع الداخلية بمنطقة لطف الله، والمسلة، والمحمدية، وتقدم تشكيلات مميزة من ملابس عيد الفطر 2023 للشباب بأسعار جيدة تبدأ من 150 جنيهًا للطقم.

ملابس العيد 2023 رجالي

وتنتشر ملابس العيد 2023 رجالي خصوصًا الجلاليب التي يحرص الرجال على شرائها لأداء صلاة عيد الفطر 2023 بها في منطقة مسجد عبد الله وهبي، فضلًا عن بعض المحال الشهير بشارع البحر وقرب منطقة الفوال.