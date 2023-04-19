نصائح حماية المستهلك للمواطنين قبل شراء ملابس العيد.. احصل على الفاتورة

وجه جهاز حماية المستهلك، عدد من النصائح للمواطنين قبل شراء ملابس العيد، تتضمن طرق استبدال أو إرجاع الملابس من المحال التجارية المختلفة في جميع الأسواق بجميع المحافظات، خاصة إذا كان هناك أي عيوب في المنتج.

وحرص حماية المستهلك، على توجيه عدد من النصائح والإرشادت للمواطنين المترددين على المحال والمولات والمحلات التجارية لشراء ملابس العيد هذه الأيام، وذلك قبل نحو يومين من أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة المقبل، وفى جميع المحافظات، وتأتي هذه النصائح والإرشادات انطلاقا من الدور التوعوي الرقابي لجهاز حماية المستهلك تجاه جميع المواطنين، في ظل التواصل الدائم معهم عبر القنوات المخصصة لذلك.

نصائح حماية المستهلك للمواطنين قبل شراء ملابس العيد

- عدم التسرع في عملية الشراء، وضرورة المفاضلة بين المنتجات المعروضة.

- التأكد من عدم وجود عيوب في المنتج، قبل عملية الشراء.

- ضرورة الاحتفاظ بفاتورة الشراء، على أن تتضمن اسم المحل ورقم السجل التجاري، لأن الفاتورة هي وسيلة إثبات تاريخ الشراء.

- التأكد من التزام المحل التجاري، بسياسة الاستبدال والاسترجاع، وفقا للمدة المحددة، وهي 14 يوما من تاريخ الشراء المذكور في الفاتورة.

تحذيرات حماية المستهلك لأصحاب المحالات التجارية

- الالتزام بالقانون وإعلان اسعار جميع المنتجات.

- تطبيق سياسة الاسترجاع والاستبدال.

- تتم عمليات الشراء من خلال فواتير، يحدد من خلالها نوع المنتج وسعره، وتاريخ اليوم، ورقم البطاقة الضريبية، ورقم السجل التجاري، وذلك وفقا لأحكام قانون حماية المستهلك.