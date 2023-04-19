ضبط شخصين بتهمة الاعتداء على سائق بسلاح أبيض في المحلة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية، يتضمن التعدى على أحد الأشخاص بالأسلحة البيضاء في أحد مواقف السيارات بالمحلة.

إلقاء القبض على المتهمين

وأكدت الأجهزة الفنية، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أبريل الجاري، تبلغ إلى قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية، إصابة سائق مركبة «توك توك»، مقيم بدائرة القسم بجروح قطعية، بسبب مشادة كلامية بينه وبين شخصين مقيمان بدائرة القسم، وتطورت إلى مشاجرة بينهم، لمطالبة المجنى عليه منهما، إفساح الطريق أمامه للمرور بمركبة «توك توك» قيادته بدائرة القسم، قاما على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض «سكين» كان بحوزة أحدهما.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.